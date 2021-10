Stipendiumprogramm für NRW-Sportnachwuchs

Gefördert werden Athleten für die Spiele 2024 in Paris © AFP/SID/LUDOVIC MARIN

Mit einem Stipendiumprogramm will die Sportstiftung NRW Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris unterstützen. Nutznießer des neuen Förderprogramms der Sportstiftung in Zusammenarbeit mit WestLotto sind Badmintonspielerin Ann-Kathrin Spöri, Wasserballer Mark Gansen und Para-Reiterin Gianna Regenbrecht. Dem Trio aus dem Nachwuchsbundeskader soll damit der Spagat zwischen Studium und Leistungssport erleichtert werden.