BVDG-Präsident Sperl überzeugt: Gewichtheben auch 2024 im Olympia-Programm

Frankfurt am Main (SID) - Trotz zahlreicher Skandale und Negativschlagzeilen im Gewichtheben ist sich der deutsche Verbandspräsident Florian Sperl sicher, dass die Sportart auch bei den Olympischen Spielen 2024 im Programm sein wird. „Davon bin ich fest überzeugt. In Paris wird es Gewichtheber geben“, sagte der Chef des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) im Interview mit der FAZ.

Das Gewichtheben ist beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aufgrund zahlreicher Dopingvergehen in den vergangenen Jahren sowie Doping-Vertuschung und Korruption im Weltverband IWF in Ungnade gefallen. Das dienstälteste IOC-Mitglied Richard Pound hatte während der Sommerspiele in Tokio in einem ARD-Interview einen Ausschluss von kommenden Olympischen Spielen als Option ins Spiel gebracht.