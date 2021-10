Weltrangliste: DFB-Team auf dem Vormarsch

Grund zum Jubel: DFB-Team rückt in der Weltrangliste vor © FIRO/FIRO/SID

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick in der FIFA-Weltrangliste weiter auf dem Vormarsch. Nach den beiden Siegen in der WM-Qualifikation gegen Rumänien (2:1) und in Nordmazedonien (4:0) verbesserte sich die DFB-Auswahl um zwei Plätze auf Rang zwölf.