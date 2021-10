Corona! Julian Nagelsmann vom FC Bayern trotz Impfung infiziert

Co-Trainer verrät: So verlief der Kontakt zu Nagelsmann während des Spiels

Julian Nagelsmann hat sich trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Der Verein bestätigt die Diagnose nach dem Spiel am Mittwoch offiziell.

Dies bestätigte der FC Bayern am Donnerstag. Dem Spiel des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen Benfica Lissabon (4:0) am Mittwoch war der Trainer bereits fern geblieben, nachdem er über Grippe-Symptome geklagt hatte.