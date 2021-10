Conference League: Hooligan-Angriff auf Union Berlins Klub-Bosse - ein Verletzter

Mega-Chance! Wie kann man den an den Pfosten setzen?

Union Berlin reist zum Auswärtsspiel in der Conference League nach Rotterdam - in den Niederlanden angekommen werden die Klub-Bosse angegriffen.

Eine Delegation der Eisernen ist vor dem Gruppenspiel in der Conference League gegen Feyenoord in einer Bar attackiert worden. Rund 25 Personen, mutmaßliche Hooligans des niederländischen Klubs, hatten eine Gruppe um Union-Präsident Dirk Zingler am Tag vor dem Spiel angegriffen.