WWE: Undertaker taucht in Saudi-Arabien auf - auch heute bei Crown Jewel? Undertaker überrascht in Saudi-Arabien

So lief das WWE-Debüt des Undertaker 1990

Martin Hoffmann

Wrestling-Legende The Undertaker taucht in Riad bei einem Konzert von Rapstar Pitbull auf. Wird er auch heute Abend bei der WWE-Show Crown Jewel auftreten?

Ob dieses Timing reiner Zufall ist?

Einen Tag vor der WWE-Show Crown Jewel in Saudi-Arabien ist der legendäre Undertaker in der Gastgeberstadt Riad vor Ort - und hat einen interessanten öffentlichen Auftritt hingelegt.

Der Taker war Teil eines Konzerts von Rap-Superstar Pitbull, er stellte „Mr. Worldwide“ vor, bevor dieser auf die Bühne kam. Der 56-Jährige kam wie in alten Zeiten im Totengräber-Outfit, zog wie für ein Wrestling-Match mit seinem berühmten musikalischen Theme ein.

Bringt er all das auch heute Abend zum Einsatz?

Undertaker könnte auch bei WWE Crown Jewel auftauchen

Nach seinem als Minifilm inszenierten WrestleMania-Match gegen AJ Styles im vergangenen Jahr hat der Taker de facto seinen Rücktritt verkündet, der nach jahrelangem Hin und Her endgültig zu sein scheint.

Einen nostalgischen WWE-Auftritt in anderer Form schließt das nicht aus, gerade bei den Saudi-Shows ist nicht nur viel Geld, sondern auch viel Nostalgie im Spiel: Aus dem saudischen Königshaus sollen immer wieder teils skurrile Wünsche an WWE herangetragen worden sein, Stars vergangener Tage in die Shows einzubinden.

WWE Crown Jewel 2021 - die Match-Card:

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Brock Lesnar

WWE Title Match: Big E (c) vs. Drew McIntyre

WWE SmackDown Women‘s Title Match: Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair vs. Sasha Banks

King of the Ring Final: Xavier Woods vs. Finn Balor

Queen‘s Crown Final: Doudrop vs. Zelina Vega

Hell in a Cell Match: Edge vs. Seth Rollins

No Disqualification Match: Bill Goldberg vs. Bobby Lashley

RAW Tag Team Title Match: Rated-RKO (c) vs. AJ Styles & Omos

Mansoor vs. Mustafa Ali

SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) vs. Cedric Alexander & Shelton Benjamin (Kickoff-Show)

WWE Crown Jewel heute live: Uhrzeit, TV, Stream:

Uhrzeit: 18 Uhr (Kickoff-Show 17 Uhr)

TV: -