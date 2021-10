3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr trifft Wiesbaden auf Meppen. Bei Türkgücü München gab es für die SV Wehen Wiesbaden am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des SV Meppen ernüchternd. Gegen den 1. FC Magdeburg kassierte man eine 2:3-Niederlage.