2. Liga: 1. FC Nürnberg – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 13:30 Uhr)

Der 1. FC Heidenheim 1846 trifft am Samstag (13:30 Uhr) auf den 1. FC Nürnberg. Der Club siegte im letzten Spiel gegen SG Dynamo Dresden mit 1:0 und liegt mit 18 Punkten weit oben in der Tabelle. Heidenheim erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:4 als Verlierer im Duell mit dem FC St. Pauli hervor.