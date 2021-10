2. Bundesliga: Schalke 04 vs. Dynamo Dresden - knackt Terodde den Tor-Rekord?

Stadion wieder voll ausgelastet

S04 will in der heimischen Arena an die erfolgreichen Auftritte der vergangenen Spiele anknüpfen. Der Last-Minute-Sieg bei Hannover 96 war bereits der dritte Sieg in Folge. Mit einem Sieg gegen die Sachsen können die Königsblauen sogar auf einen direkten Aufstiegsplatz klettern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)