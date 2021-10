FC Bayern: Manuel Neuer erreicht Meilenstein und jagt Kahn

Bayerns Torwart-Plan: "Hat nie so richtig funktioniert!"

Manuel Neuer erreicht in Lissabon einen Meilenstein. Die beeindruckende Zahl, die dahinter steckt, hat bislang nur ein Keeper des FC Bayern erreicht. Der Rekord dieses Torwarts wackelt nun.

Beim Gastspiel des FC Bayern bei Benfica Lissabon stand der Kapitän der Münchner zum 100. Mal in der Champions League zwischen den Pfosten. Eine beeindruckende Zahl, die bislang nur ein Keeper beim deutschen Rekordmeister erreicht hat.

Dabei handelt es sich um Oliver Kahn, der in Lissabon als Bayern-Boss auf der Tribüne Platz nahm. Der Titan lief in seiner aktiven Karriere 103-mal in der Königsklasse auf.