FC Bayern vs. Benfica: Julian Nagelsmann fehlt wegen Unwohlsein offenbar

Julian Nagelsmann fehlt dem FC Bayern nach Medienberichten in der Champions League gegen Benfica Lissabon aus wohl gesundheitlichen Gründen.

Der FC Bayern muss in der Champions League bei Benfica Lissabon ( ab 21 Uhr im Liveticker) offenbar auf Julian Nagelsmann auf der Bank verzichten.

Wie mehrere portugiesische Medien am Dienstagabend mit Verweis auf die multinationale Sportfernsehkanäle-Gruppe Eleven Sports berichteten, soll der Trainer über Unwohlsein klagen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die Bayern peilen in Portugals Hauptstadt den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel an, liegen in der Tabelle mit sechs Punkten vor Benfica (4) um den früheren Borussia Dortmund-Profi Julian Weigl.