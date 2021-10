Champions League: Cristiano Ronaldo wird bei Manchester United zum Problem

In der aktuellen Krise mehren sich die Stimmen, die Cristiano Ronaldo für die schlechten Ergebnisse mitverantwortlich machen. Aktuelle Zahlen zeigen, wie schlecht Ronaldo im Pressing-Verhalten ist.

Nach einem vielversprechenden Saisonstart ist United in der Liga auf den sechsten Platz abgerutscht . Im League Cup ist das Team von Ole Gunnar Solskjaer schon ausgeschieden, und auch in der Champions League gab es bei den Young Boys Bern schon eine überraschende Niederlage.

Ronaldo mit katastrophalem Pressing-Verhalten

Mitverantwortlich für die Misere ist auch Superstar Ronaldo. Zwar hat der Portugiese seit seiner Rückkehr in sieben Spielen fünf Tore erzielt, doch besonderes sein Defensivverhalten lässt zu wünschen übrig.

The Athletic beschäftigte sich mit dem genauen Pressing-Verhalten von Manchester United und stellte fest, dass Ronaldo sich der Defensiv-Arbeit nahezu völlig entzieht.

Zahlen von Beginn des Monats zeigen demnach, dass Ronaldo der Offensivspieler in der Premier League mit den wenigsten Pressing-Versuchen ist. Pro 90 Minuten presst Ronaldo nur 2,7-mal - und damit nur halb so oft wie der zweitschlechteste Spieler, Newcastles Allan Saint-Maximin (5,2-Versuchen).

Zum Vergleich: Spitzenreiter in dieser Statistik ist Wilfried Zaha von Crystal Palace mit 20 Pressing-Versuchen pro Partie.

„Normal presst ein Spieler und provoziert so Fehler beim Gegner. Ronaldo macht das aber nicht. Er denkt nur an seine Tore und denkt, dass seine Mitspieler den Ball schon für ihn erobern werden “, sagte zuletzt auch der frühere niederländische Bondscoach Danny Blind, Vater von Ex-United-Spieler Daley Blind, bei Sportnieuws.

Mitspieler müssen für Ronaldo mitlaufen

Bei Real war es Karim Benzema, bei Manchester United wird gerade Bruno Fernandes Opfer der Spielweise. Seit Ronaldos Ankunft gelang dem Portugiesen nur noch ein Treffer, weil er mehr Energie in der Laufarbeit ohne Ballbesitz lässt. „Der beste Spieler von United ist nun in seinem Spiel beeinträchtigt“, schreibt The Athletic.