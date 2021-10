Champions League: Benfica Lissabon - FC Bayern Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Nach der Machtdemonstration in Leverkusen kann Bayern München an einem geschichtsträchtigen Ort einen großen Schritt auf die K.o.-Runde der Champions League zugehen.

Es ist gerade mal 14 Monate her, dass der FC Bayern in Lissabon eine magische Nacht erlebte. Am 23. August 2020 gewannen die Münchner in einer Saison für die Geschichtsbücher dort die Champions League, am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ist die portugiesische Hauptstadt aber nur eine Zwischenstation. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Champions League LIVE: Benfica gegen Bayern live im TV & Stream verfolgen:

Champions League: Hernandez im Bayern-Team

Mit dabei ist in jedem Fall Lucas Hernandez, der nach seinem auf Montag vorgezogenen Gerichtstermin in Madrid am Dienstag guter Laune in München trainierte und am Dienstag auch in den Flieger nach Lissabon stieg.