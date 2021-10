Champions League: BVB-Berater Sammer sorgt für Verwunderung

„Ajax ist in absolut überragender Verfassung. Die Basis ist, dass ich laufen kann. Das kann Amsterdam“, erklärte der frühere Meistertrainer schon in der Halbzeitpause. „Dortmund hat viele angeschlagene Spieler und kann das nicht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

BVB-Berater Sammer irritiert mit Analyse

Rummenigge kritisiert Sammer

Das Team von Coach Marco Rose ist nach Sammers Einschätzung nicht fit genug. Und das, obwohl die Schwarz-Gelben in der Bundesliga zuletzt bis vor dem Sonntagsspiel des FC Bayern zwischenzeitlich gar an der Tabellenspitze standen – mit einem Erling Haaland einmal mehr in Galaform, der in Amsterdam nun jedoch viel schuldig blieb. (Das Spiel des BVB gegen Amsterdam in der Einzelkritik)