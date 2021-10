Newcastle United: Fan-Appell zu Verzicht auf arabische Kleidung

Newcastle United bittet seine Anhänger darum, bei Stadionbesuchen auf arabische Kleidung zu verzichten, sofern sie auch sonst nicht zur persönlichen Kleiderwahl zählt. Der Klub will Irritationen vorbeugen.

Die neuen Eigentümer seien durch das Auftreten der Fans zwar keinesfalls „beleidigt“ gewesen, teilte der Klub mit, es sei in der Tat eine Geste gewesen, „die in ihrer Absicht als positiv und einladend anerkannt wurde“. (NEWS: Newcastle-Profi äußert sich zum Hype)

„Alle Besucher des Klubs werden wie immer ermutigt, das zu tragen, was für ihre eigene Kultur oder Religion die Norm ist, um weiterhin die breiten und reichen multikulturellen Gemeinschaften und Gruppen widerzuspiegeln, von denen der Klub stolz seine Unterstützung bezieht“, schrieb Newcastle weiter.

Der milliardenschwere Deal hatte in der Fußball-Welt für reichlich Wirbel gesorgt, bei den Fans indes große Euphorie entfacht.

So warnen zum Premier-League-Spiel am vergangenen Wochenende (2:3 gegen Tottenham) Anhänger denn auch verkleidetet in „Scheich“-Outfit erschienen.