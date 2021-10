Eine Million US-Dollar für Handy-Game Arena of Valor

Die Arena of Valor International Championship 2021 – Ein letzter großer Knall

Aus zwei mach eins - Arena of Valor & Honor of Kings

Konkurrenz durch Wild Rift?

Das MOBA-Genre hat ihren Ursprung in einer Modifikation für das Strategiespiel WarCraft III. Später entstanden mit Dota 2 und League of Legends zwei eigenständige Titel, die heute Millionen von Spieler:innen in ihren Bann ziehen. Bereits 2015 hatte Tencent geplant eine mobile Fassung von League of Legends zu veröffentlichen, erhielt jedoch von dem kurz zuvor erworbenen Entwicklerstudio Riot Games eine Absage. Damals hieß es, dass League zu komplex sei, um es für mobile Endgeräte umzusetzen. Kurzerhand schuf der chinesische Techgigant mit Arena of Valor beziehungsweise Honor of Kings eine eigene MOBA-Variante.

Sechs Jahre später wurde mit League of Legends: Wild Rift doch noch eine mobile Fassung des Computerspiel umgesetzt. Obwohl Tencent mit Riot Games und Timi Studios die Entwickler beider Titel besitzt, scheint es so, als sehe das Unternehmen die Spiele als Konkurrenten an. So ließe sich auch die Entscheidung, Arena of Valor und Honor of Kings zusammenzuführen, sowie das Ausweiten der eSports-Aktivitäten in den westlichen Markt erklären.