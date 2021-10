Champions League heute LIVE: Salzburg - Wolfsburg, ManU, Chelsea, Juventus im TV, Stream, Ticker

Schon in den frühen Spielen geht es in der Champions League für den VFL Wolfsburg um alles. Denn das Team von Trainer Mark van Bommel kann mit einem Auswärtssieg beim FC Salzburg die Tabellenführung der Gruppe G übernehmen. ( Champions League: FC Salzburg - VFL Wolfsburg, 18.45 Uhr im LIVETICKER )

Gegner Salzburg empfängt die Wölfe als Gruppenprimus und geht mit breiter Brust in das Duell. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist man in der Mozartstadt sehr zufrieden mit dem Start in die Gruppenphase. In der heimischen Liga ließ man allerdings mit einem überraschenden Unentschieden gegen den SCR Altach zum ersten Mal Punkte liegen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)