Drohender Djokovic-Eklat bei Australien Open: Ist doch alles ganz anders?

Doppelte Impfung Voraussetzung für Australien Open

„Ich bin gegen eine Impfung und möchte nicht, dass mich jemand zwingt, einen Impfstoff einzunehmen, um reisen zu können. Ich möchte darüber entscheiden, was für meinen Körper am besten ist“, erklärte der Tennis-Star im Frühling 2020, vor seiner eigenen Corona-Erkrankung einige Monate später.

Impfskepsis in Djokovic‘ Heimat Serbien ist massiv

Man muss wissen: In seiner Heimat wurden Djokovic‘ Einlassungen anders bewertet als hierzulande und in anderen westlichen Regionen.

Impfskepsis, die oft auf Verschwörungstheorien basiert, ist in Serbien (aktuelle Quote mindestens einmal Geimpfter: 44,4 Prozent) überdurchschnittlich weit verbreitet. Eine Umfrage aus dem Frühjahr offenbarte, dass das Land quasi zu gleichen Teilen aus einem Drittel Impfbefürworter, einem Drittel Unentschlossener und einem Drittel entschiedener Impfgegner besteht.

Djokovic genießt in diesen oft nationalistisch gesinnten Kreisen viel Zustimmung für sein auch von Vater Srdjan gepflegtes Image eines aufrechten Mannes, der sich von „dem Westen“ nichts sagen lässt - zum Beispiel auch nicht, was er für Medizin in seinen Körper tun soll.

Pikante Spekulationen um Foto aus New York

Das Doppelspiel, das Djokovic aktuell spielt, gerät durch die Situation rund um die Australian Open jedoch ins Wanken: Djokovic ist gezwungen, Licht ins Dunkle bezüglich seines Impfstatus zu bringen, wenn er in Melbourne antreten will.

Rund um diesen Status gibt es zum Teil kuriose Spekulationen. Vor einigen Wochen etwa fand vor allem auch in Australien eine Diskussion Beachtung, die er auslöste, als er um Umfeld der US Open auf einem Konzert im Central Park in New York fotografiert wurde.