Champions League, Atlético - Liverpool: Simeone hadert mit Griezmann-Platzverweis

In einem packenden Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid sorgt die Rote Karte gegen Antoine Griezmann für Aufregung. Diego Simeone äußert sich auf der Pressekonferenz dazu.

Eine davon war der verweigerte Handshake von Atlético-Coach Diego Simeone, der statt eines Handshakes mit Liverpool-Coach Jürgen Klopp in den Tunnel geflüchtet war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Er ist am Arsch. Wenn man sich das Spiel anschaut, sieht man, was er für eine großartige Leistung gebracht hat. Nicht nur seine zwei Tore, sondern auch seine Arbeit gegen den Ball. Der Platzverweis hat ihn sehr geärgert, er verlässt die Mannschaft in einem sehr wichtigen Moment, aber es ist klar, dass er auf den Ball schaut“, sagte der Argentinier.