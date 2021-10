Wasserballer kämpfen in Slowenien um EM-Ticket

Deutschlands Wasserballer können ihr Ticket für die EM 2022 in einem Fünfer-Turnier in Slowenien buchen.

Deutschlands Wasserballer können ihr Ticket für die EM 2022 in einem Fünfer-Turnier in Slowenien buchen. Die Auslosung des europäischen Schwimmverbandes LEN ergab, dass die DSV-Auswahl beim Quali-Turnier (17. bis 20. Februar) in der Gruppe A gegen den Gastgeber sowie gegen Frankreich, Belgien und die Schweiz antritt.