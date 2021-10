Haft in der Sexvideo-Affäre? Benzema fehlt zum Prozess-Auftakt

Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 70.000 Euro - für Fußball-Star Karim Benzema hat am Mittwoch in Versailles der Prozess in der sogenannten Sexvideo-Affäre begonnen. Der Angreifer erschien nicht vor Gericht, nachdem er am Dienstagabend mit Real Madrid in der Champions League in Kiew mit 5:0 gegen Schachtjor Donezk gewonnen hatte. Sein Anwalt Antoine Vey sagte, Benzema könne aus „beruflichen“ Gründen nicht anwesend sein.