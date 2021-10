Newcastle: Trainer Bruce verlässt den Klub - kommt Favre?

Nach der Übernahme durch einen saudi-arabischen Staatsfonds beginnen nun die Umbauarbeiten bei Newcastle United: Steve Bruce hat seine Position als Teammanager im „gegenseitigen Einvernehmen“ aufgegeben, teilte der Tabellenvorletzte der Premier League am Mittwoch mit. Wer Nachfolger des 60-Jährigen wird, steht noch nicht fest. Unter anderem wird der ehemalige Bundesliga-Trainer Lucien Favre bei dem Traditionsklub mit den riesigen finanziellen Möglichkeiten gehandelt.

Jürgen Klopp vom FC Liverpool erwartet, dass Newcastle durch den Einstieg Saudi-Arabiens schon bald zu einem Titelkandidaten in England aufsteigt. "In fünf, sechs, sieben Jahren wird Newcastle eine Supermacht sein, wenn die Besitzer Geduld haben", hatte er zuletzt gesagt: "Die neuen Besitzer haben genug Geld, um die ganze Liga zu kaufen." Ironisch fügte Klopp an: "Vielleicht passiert das irgendwann, dann haben alle wieder identische Chancen."