Basketball-Bundestrainer Herbert setzt auf NBA-Star Schröder

Der neue Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert setzt bei der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr auf NBA-Star Dennis Schröder. "Er will unbedingt spielen, sein Bekenntnis zum deutschen Basketball ist sehr groß", sagte der 62 Jahre alte Kanadier in einem Interview mit der Braunschweiger Zeitung.

Bei der EM 2022 ist Deutschland Co-Gastgeber. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) läuft in der Vorrunde in Köln und im Falle des Weiterkommens in der Finalrunde in Berlin auf.