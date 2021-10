FC Bayern: Franz Beckenbauer lobt Julian Nagelsmann - Felix Magath kritisiert Konkurrenz

„Kaiser“ Franz Beckenbauer hat den FC Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann in den höchsten Tönen gelobt.

„Die erste Halbzeit gegen Leverkusen war eine Vorführung perfekten Fußballs. Die kannst du in jedes Lehrbuch setzen. Bei höchstem Tempo noch so präzise zu spielen! So gut habe ich die Bayern noch nie gesehen. Und ich bin ein strenger Kritiker“, sagte der Münchner Ehrenpräsident der Bild.