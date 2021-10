Köln-Präsident Wolf bestürzt: Fan-Krawalle in Genk "unfassbar traurig und inakzeptabel"

Werner Wolf bestürzt über Vorfälle in Youth League © FIRO/FIRO/SID

Köln-Präsident Werner Wolf reagiert bestürzt auf die Vorfälle beim Youth-League-Spiel der U19 beim KRC Genk. Er kündigt zudem eine interne Aufarbeitung an.

Etwa 50 mitgereiste Kölner hatten am Dienstag beim Rückspiel in Genk in der Halbzeit vermummt den Platz gestürmt und waren zu den Fans der Gastgeber vorgedrungen.