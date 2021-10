Shorttrack: Anna Seidel hofft auf dritte Olympia-Teilnahme

Anna Seidel arbeitet an ihrer dritten Olympia-Teilnahme © AFP/SID/MLADEN ANTONOV

Trotz ihrer langen Verletzungspause kämpft Anna Seidel weiter um ihre dritte Olympia-Teilnahme. Deutschlands erfolgreichste Shorttrackerin hofft, dass die Einschränkungen in Peking nicht noch größer werden.

Deutschlands erfolgreichste Shorttrackerin Anna Seidel glaubt trotz ihrer langen Verletzungspause weiter an ihre dritte Olympia-Teilnahme.

„Der Traum steht noch“, sagte die 23-Jährige dem SID vor dem Weltcup-Auftakt in Peking am Donnerstag: „Sonst wäre ich auch nicht hierher gefahren. Ich will es versuchen und bin eigentlich ganz optimistisch.“