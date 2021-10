Champions League: Draxler spielt beim PSG-Sieg gegen RB Leipzig mit Schmerztabletten

Beim Sieg in der Champions League von Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig (3:2) wurde auch ein Deutscher zur Hauptfigur. Einer, den man zuletzt in der Startelf seines Teams vergeblich suchte: Julian Draxler. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der 28-Jährige profitierte von den Ausfällen von Superstar Neymar, Ángel Di María und Mauro Icardi. So kam es, dass der gebürtige Gladbecker das erste Mal seit über einem Monat von Beginn an für das Team von Mauricio Pochettino auflaufen durfte. Gemeinsam mit Kylian Mbappé und Lionel Messi bildete Draxler den Dreiersturm der Franzosen.

PSG: Draxler legt Mbappé-Führung auf

Draxler schwärmt von Mbappé und Messi

Der Ex-Schalker wurde in der 90. Minute ausgewechselt und durch Thilo Kehrer ersetzt. Am Anfang sah es jedoch gar nicht so aus, als würde er bis zum Ende durchhalten können. „Ich habe gleich am Anfang einen Schlag abbekommen, aber ich wollte weiterspielen. Ich habe es versucht mit einer Tablette“, erklärte Draxler.