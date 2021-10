AEW verpflichtet Daniel Garcia - von CM Punk als Mega-Talent gelobt

Daniel Garcia (r.) durfte sich bei AEW Rampage schon mit CM Punk messen © All Elite Wrestling

Nun ist amtlich, was vor diesem Hintergrund zu erwarten war: WWE-Rivale AEW hat Daniel Garcia, eines der heißesten jungen Talente der Wrestling-Branche, dauerhaft an sich gebunden. Ligaboss Tony Khan bestätigte einen entsprechenden Bericht des Portals Fightful .

Daniel Garcia tut sich als Shooting Star hervor

Der 23-Jährige aus Buffalo ist ein Schüler seines neuen Kollegen Pepper Parks (The Blade) und hat sich in diesem Jahr als aufgehender Stern am Showkampf-Himmel hervorgetan.