Olympische Flamme erreicht Peking - Willkommens-Zeremonie wird gestört

Die Olympische Flamme brennt nun in Peking © AFP/SID/NOEL CELIS

Die Olympische Flamme ist 107 Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele 2022 (4. bis 20. Februar) in Peking angekommen.

Die Willkommens-Zeremonie im Beijing Olympic Tower wurde von einem Kinderchor begleitet, ehe Stadtsekretär Cai Qui von der kommunistischen Partei die Flamme in eine spezielle Schale überführte. In dem Tower in der Nähe des Olympiastadions wird das Symbol der Spiele nun der Öffentlichkeit präsentiert.