NHL: Draisaitl überzeugt mit Oilers bei Torfestival gegen Anaheim Ducks

Der gebürtige Kölner avancierte mit zwei Toren und zwei Assists zum Spieler des Spiels im Team der Oilers und bewies einmal mehr, dass er in dieser Saison Großes vor hat. (BERICHT: „Unsere Zeit ist gekommen!“ Draisaitl kündigt Titeljagd an)

Draisaitl führt NHl-Scorerwertung an

Draisaitl zeigt sich selbstkritisch

„Das sind zwei ganz wichtige Punkte, das steht außer Frage“, sagte der MVP der Saison 2019/20, „aber es gibt vor allem in der Defensivarbeit Dinge, die wir besser machen können. Daran müssen wir arbeiten.“ Edmonton führt die Pacific Division an, auch in dieser Saison haben sich Draisaitl und Co. den Gewinn des Stanley Cups zum Ziel gesetzt.