NBA: Antetekounmpo führt Bucks zu Eröffnungssieg gegen Nets

Im Eröffnungsspiel der NBA-Saison setzten sich die Milwaukee Bucks mit 127:104 gegen die Brooklyn Nets durch und knüpften damit nahtlos an die hervorragende letzte Saison an.

Giannis sorgt für spektakulären Moment

Harden lässt Führung schrumpfen

Wermutstropfen für die Bucks

Das Team von Trainer Mike Budenholzer feierte damit einen hervorragenden Start in die neue Saison. Einziger Wermutstropfen: Jrue Holiday erzielte in 18 Minuten zwölf Punkte, erlitt in der ersten Halbzeit jedoch eine Fersenprellung am rechten Fuß und musste das Spiel frühzeitig beenden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)