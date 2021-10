Borussia Dortmund gehört nach 0:4bei Ajax Amsterdam nur zum Mittelmaß - Kommentar von Pit Gottschalk

Borussia Dortmund kann und darf nicht zur Tagesordnung übergehen. Das 0:4 von Amsterdam, die historische Niederlage in der Champions League , ist der Offenbarungseid, dass die Mannschaft eben nicht den Spitzenfußball bietet, wie die Siegesserie in der Bundesliga vermuten ließ.

Daheim in der Liga kann Torjäger Erling Haaland so viele Tore schießen, dass die Abwehrprobleme zwar gelegentlich auftreten, aber bei entsprechender Haaland-Ausbeute nicht ins Gewicht fallen. Auf internationalem Niveau sticht der Haaland-Faktor nicht immer: Dort spielt der BVB Mittelmaß. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Keiner ersetzt Haaland, wenn‘s nötig ist

Talent alleine reicht nicht

Genau das wird die zentrale Aufgabe sein, wenn sich im Winter das Transferfenster öffnet: Es muss ein Verteidiger her, der hinten das darstellt, was Haaland vorne leistet - ein Fels in der Brandung. Man wird den nicht immer benötigen. Aber sehr wohl in den großen Spielen im Europacup.