Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg (Freitag, 20:30 Uhr)

Der FSV will gegen Augsburg die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am vergangenen Samstag ging Mainz leer aus – 1:3 gegen Borussia Dortmund. Zuletzt spielte der FC Augsburg unentschieden – 1:1 gegen DSC Arminia Bielefeld.

Auswärts ist der Knoten noch nicht geplatzt: Erst zwei Punkte holte der FCA. 4:14 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der bisherige Ertrag von Augsburg in Zahlen ausgedrückt: ein Sieg, drei Unentschieden und vier Niederlagen.

Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Der FSV belegt mit zehn Punkten den elften Rang, während der FC Augsburg mit vier Zählern weniger auf Platz 16 rangiert. Als bequemer Gegner gilt der 1. FSV Mainz 05 nicht. 19 Gelbe Karten kassierten die Gastgeber schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für den FCA demnach nicht werden. Augsburg wie auch der FSV haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.