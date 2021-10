Champions League: Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund 4:0

Borussia Dortmund geht bei Ajax Amsterdam sang- und klanglos unter. Die Gastgeber brennen ein Offensiv-Spektakel ab - und gewinnen auch in der Höhe verdient.

Die Mannschaft von Marco Rose hat bei Ajax Amsterdam eine saftige Abreibung kassiert und mit 0:4 (0:2) verloren. Es war die höchste Dortmunder Niederlage in der Königsklasse.

„Wir haben sehr ordentlich angefangen, bekommen dann dieses Standardgegentor. Als es 0:2 stand, war unsere Körpersprache, als ob es 0:4 steht. Es ist immer die Frage: Wie nimmt man solche Situationen an gegen einen richtig starken Gegner“, kritisierte Rose nach Schlusspfiff bei Amazon Prime .

Reus köpft ins eigene Tor

Kapitän Marco Reus unterlief ein Eigentor per Kopf (11.) - und danach ging es erst richtig los. Mit dem legendären „Voetbal totaal“ früherer Tage legte Ajax eine der brillantesten Halbzeiten hin, die der europäische Fußball auf diesem Niveau in den vergangenen Jahren zu bieten hatte.

Dass es bis zur Pause beim 2:0 durch Daley Blind (25.) blieb, war angesichts von acht Riesenchancen in der höllisch lauten Johan-Cruijff-Arena pures Glück.

Reus: „Sind nicht in die Zweikämpfe“

„Wir waren nicht aggressiv, sind nicht in die Zweikämpfe. Das haben wir uns alle anders vorgestellt. Es ist nicht leicht nach Worten zu suchen. So wie die Tore gefallen sind, und wie Ajax dann auch noch mehrere Möglichkeiten hatte, ist es zu leicht“, legte Reus den Finger in die Wunde.