Borussia Dortmund: BVB-Duell bei Ajax Amsterdam mit Pyro-Wahnsinn

Borussia Dortmund bei Ajax: Pyro-Einsatz en masse

Am Dienstagmorgen hatte die Bundespolizei einer Pressemitteilung zufolge noch in Deutschland mehrere Fangruppierungen, die sich in Zügen auf den Weg in die Niederlande machten, überprüft und „diverse verbotene pyrotechnische Erzeugnisse“ sichergestellt.