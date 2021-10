FC Bayern: Ron-Thorben Hoffmann über Sunderland-Wechsel am Deadline Day

Der 22-Jährige wurde kurz vor Transferschluss vom FC Bayern an den englischen Traditionsverein ausgeliehen - und könnte auch schon bald fest verpflichtet werden, sollte Sunderland den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga schaffen. Bei den Münchnern steht Hoffmann noch bis 2023 unter Vertrag.

Hoffmann ist die Nummer eins in Sunderland

„Das ist Bier, nicht Schampus, das ist englischer Fußball und nicht Champions League, das sind so viele und so echte Emotionen, und ich weiß genau in diesem Moment: Ich hab‘s richtig gemacht“, machte Hoffmann in seiner Kolumne im kicker nach seinem ersten Spiel gegen Accrington deutlich.