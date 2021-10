Marco Rose und Matthias Sammer glauben an BVB-Verbleib von Erling Haaland

Karim Adeyemi steht auf dem Zettel von zahlreichen Topteams. Auch Borussia Dortmund zeigt Interesse am deutschen Nationalspieler - und wie geht‘s mit Erling Haaland beim BVB weiter?

Sämtliche Großklubs in Europa haben Erling Haaland auf der Liste. Für Borussia Dortmund dürfte es sehr schwer werden, den Norweger über den kommenden Sommer hinaus zu halten.

Auf die Frage, ob sich Haaland auf Welt- oder Abschiedstournee befindet, antwortete Matthias Sammer in seiner Rolle als Experte bei Amazon Prime vor dem Champions League-Spiel des BVB bei Ajax Amsterdam (CHAMPIONS LEAGUE: Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund, ab 21 Uhr im LIVETICKER) : „Beide Begriffe sind in dem Moment nicht richtig. Er ist hier. Das ist super, aber er muss sich jedes Mal neu beweisen.“

Auch Trainer Marco Rose glaubt an einen Verbleib seines Topstürmers über das Saisonende hinaus: „Ich glaube, dass das nicht unrealistisch ist. Wir sollten jede Chance wahrnehmen. Er fühlt sich wohl im Verein, in der Mannschaft, mit den Fans. Das sieht man jedes Wochenende. Warum sollte ein schlauer Junge wie Erling, wenn sich die Dinge gut entwickeln, auch nicht noch ein Jahr in Dortmund bleiben. Ich sehe uns da nicht chancenlos.“