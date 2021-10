Borussia Mönchengladbach & Max Eberl: Teammanagerin Sedrina Schaller neue Liebe?

Die Aufnahme zeigt Eberl in inniger Umarmung mit der 33-Jährigen, die erst seit Anfang Mai bei den Fohlen als Assistentin von Teammanager Christofer Heimeroth fungiert. (NEWS: Alles zum Boulevard)

Eingepackt in wärmenden Jacken sollen beide dem Bericht zufolge dabei am vergangenen Wochenende das Spiel von Eberls Sohn Max junior in Diensten des SC Kapellen-Erft (Landesliga Niederrhein) gegen ASV Einigkeit Süchteln besucht haben.