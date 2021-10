Bundesliga: Folgt Dusan Vlahovic auf Erling Haaland beim BVB?

Während Erling Haaland die Fans von Borussia Dortmund jede Woche mehr in seinen Bann zieht und ein Tor nach dem anderen schießt, läuft hinter den Kulissen die Ideenfindung für einen möglichen Nachfolger. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eine Option stellt Dusan Vlahovic dar, der beim AC Florenz unter Vertrag steht. Der Serbe gilt als eines der größten Talente in Europa, was Begehrlichkeiten weckt. Außerdem ähnelt sein Spielstil keinem Geringeren als Zlatan Ibrahimovic. Auch der BVB ist interessiert.

BVB hatte Kontakt zu Vlahovic

Eine Verpflichtung des 21-Jährigen erscheint aber unwahrscheinlich, was vor allem am lieben Geld liegt. Im Sommer unterbreitete ihm Florenz ein Angebot, das ihn zum bestbezahlten Spieler der Klubgeschichte gemacht hätte. Laut as ging es dabei um einen Netto-Jahreslohn von fünf Millionen Euro.