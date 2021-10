NBA, Philadelphia 76ers: Trainer Rivers wirft Ben Simmons aus dem Training - Suspendierung

Seit Wochen hält die Situation zwischen Ben Simmons und den Sixers die NBA in Atem. Nun kommt es in einer Trainingseinheit zu einem folgenreichen Rauswurf.

So berichten mehrere US-Medien übereinstimmend, dass Simmons am Dienstag von Head Coach Doc Rivers aus dem Training geworfen wurde. So soll sich der Basketballprofi bereits zu Beginn der Einheit geweigert haben, am nächsten Teil des Trainings teilzunehmen.