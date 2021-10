Europa League: Celtic feiert ersten Sieg

Celtic Glasgow wahrt seine Chance auf das Achtelfinale in der Europa League. Der Gruppengegner von Bayer Leverkusen besiegt Ferencvaros Budapest.

Der schottische Spitzenklub Celtic Glasgow hat die Chance auf das Achtelfinale in der Europa League gewahrt.

Die Mannschaft des angezählten Cheftrainers Ange Postecoglou bezwang Ferencvaros Budapest mit 2:0 (0:0) und fuhr in der Leverkusener Gruppe G die ersten Punkte ein.

Auf Leverkusen und Betis Sevilla, die nach zwei Siegen zum Auftakt am Donnerstag (18.45/RTL Nitro) in Spanien aufeinander treffen, fehlen drei Zähler. In der Liga belegt der frühere Serienmeister lediglich Platz vier.