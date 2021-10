Ajax - BVB: Champions League heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Der BVB ist am 3. Spieltag der Champions League zu Gast bei Ajax Amsterdam. Mit einem Sieg wäre das Achtelfinale so gut wie sicher. SPORT1 zeigt wo das Spiel heute übertragen wird.

Der BVB will den Höhenflug fortsetzen.

Das Team von Trainer Marco Rose kann in der Champions League einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Dortmunder sind zu Gast in der Johan-Cruyff-Arena bei Ajax Amsterdam.