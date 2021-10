Anzeige

Erling Haaland: Darum erlaubte der BVB den Ausflug nach Marbella

Aufgelöst! Dieses Haaland-Video ist ein Fake

SPORT1

Dortmunds Knipser durfte seine Reha während der Länderspielpause in Spanien bestreiten. Dafür gibt es einen guten Grund.

Die Reha hat ihm richtig gutgetan!

In der Sonne von Marbella hatte Erling Haaland erfolgreich an seiner Rückkehr gearbeitet. Am Wochenende meldete sich der 21 Jahre alte Top-Stürmer nach zähen Oberschenkelproblemen mit einem Doppelpack eindrucksvoll zurück. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Das alles hier ist so viel Motivation für mich“, sagte der Norweger nach dem Mainz-Sieg glücklich. „Mich haben die Fans motiviert. Es ging nur darum, meinen Körper fit zu kriegen, mein Kopf ist es.“

Dabei half ihm eine Sonnen-Reha in Marbella (SPORT1 berichtete). In Folge 4 des neuen SPORT1 Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen die Reporter Patrick Berger und Oliver Müller über den Haaland-Ausflug nach Spanien.

„So eine Reise würde man beim BVB nicht jedem Spieler zugestehen“, meint Müller. „Bei Haaland ist es so, dass der Verein und die Kollegen das okay finden, weil er sich im Training zerreißt und alles dafür tut, um wieder fit zu werden.“

„Zeigt den Stellenwert von Haaland“

Berger findet: „Dass der BVB so einer Reise zugestimmt hat, zeigt den Stellenwert von Haaland. Das gab es nicht bei vielen Spielern in der Vergangenheit. Marco Reus ist mal in die Sonne geflogen, Haaland war letzten Winter in Katar, bei Mario Götze oder Jadon Sancho war das früher auch mal der Fall. Solche Reha-Reisen sind immer begleitet vom BVB, auch diesmal war ein Physio dabei.“

Bei der Sonnen-Reha in Marbella wurde Haaland von Familien-Freund Ivar Eggja und BVB-Physiotherapeut Thorben Voeste begleitet.

Der Plan ging voll auf: Haaland holte sich in Marbella (dorthin reist die Familie privat seit Jahren schon) wieder gute Laune und die Probleme im Oberschenkel verschwanden.

