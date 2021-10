Xherdan Shaqiri wird von französischer Presse attackiert - sucht Rolle in Lyon

Xherdan Shaqiri ist beim 2:0-Sieg von Olympique Lyon gegen die AS Monaco in der Ligue 1 „logischerweise“ ausgewechselt worden.

„Shaq“ wirkt im Spiel seines neuen Vereins tatsächlich noch wie ein Fremdkörper. Erst nachdem er am Samstag in der 67. Spielminute vom Platz gegangen war, drehte Lyon richtig auf und machte die beiden Tore zum Sieg.

Das Urteil zu Shaqiri in der Presse: „Der Schweizer hat große Mühe, sich an den Posten des rechten Flügels zu gewöhnen. Er hat keinen einzigen Flügellauf absolviert und zieht konstant in die Mitte, was sein Spiel vorhersehbar und stereotyp macht.“ (Bericht: Presse feiert „Fels“ Boateng)