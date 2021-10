Champions League: Wieso Mario Götze Einfluss auf das BVB-Spiel in Amsterdam hat

Ziemlich genau neun Jahre ist es nun her, als Mario Götze den BVB bei Ajax Amsterdam mit einem 4:1-Sieg ins Achtelfinale der Champions League schoss.

Der damals junge Spielmacher war an allen vier Borussia-Toren beteiligt: Das 2:0 erzielte er selbst, die anderen Treffer durch Marco Reus und Doppelpacker Robert Lewandowski legte er gekonnt vor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

BVB-Sportchef Michael Zorc schwärmte damals: „Mario spielt auf einem unglaublichen Niveau, fast in jedem Spiel. Mit 20 Jahren ist das überragend.“

An diesem Dienstagabend treffen der BVB und Ajax erneut in Amsterdam aufeinander (CHAMPIONS LEAGUE: Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund ab 21 Uhr im LIVETICKER). Und Götze, mittlerweile mit 29 Jahren ein Routinier und bei der PSV Eindhoven unter Vertrag, wird sich die Partie aller Voraussicht nach gemütlich vor dem TV anschauen. Trotzdem schwebt sein Name über der Partie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)