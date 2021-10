Champions League: Christopher Nkunku von RB Leipzig kehrt zu PSG zurück - Marktwert vervierfacht

Zum vierten Mal in seiner immer noch jungen Karriere wird der Angreifer von RB Leipzig gegen seinen Jugendklub antreten - in der Champions League geht es am dritten Spieltag der Vorrunde gegen Paris Saint-Germain (CHAMPIONS LEAGUE: Paris Saint-Germain - RB Leipzig ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Krösche: Nkunku „hätte Entwicklung in Paris nicht genommen“

Will Nkunku in der Champions League weiter kommen - und damit seinen Marktwert in noch höhere Sphären schrauben - wird er gegen PSG erneut glänzen müssen. Derzeit ist RB in der Gruppe A punktlos Letzter - nur mit einem Sieg bleiben die Chancen aufs Weiterkommen realistisch.