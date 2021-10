Anzeige

Champions League heute: PSG - RB Leipzig, City, Milan, Liverpool, Atlético - LIVE im TV, Stream, Ticker Gelingt Leipzig gegen Paris die Wende?

Das sagt Marsch zum Trainings-Zoff um Nkunku

Leipzigs vielleicht schon letzte Chance auf das Weiterkommen steigt in Paris – Liverpool fordert Madrid. Der Champions-League-Dienstag im Überblick.

RB Leipzig ist schlecht in die Champions League Saison gestartet. Mit null Punkten aus den ersten beiden Partien sind die Sachsen Schlusslicht in der Gruppe A. Nun sollte das Team von Jesse Marsch gegen Paris Saint-Germain zwingend punkten, um die Möglichkeit auf das Achtelfinale zu wahren.

Das Pariser Star-Ensemble um Kylian Mbappé und Lionel Messi und will Platz eins in der Gruppe verteidigen. Während Mbappé am Freitag beim 2:1 gegen den SCO Angers auf dem Platz stand, um maßgeblich am Erfolg beteiligt war, erholte sich Messi von den Strapazen der WM-Qualifikation. Schlechte Nachricht zudem für Mauricio Pochettino: Neymar fällt für das Spiel gegen RB mit Leistenproblemen aus.

Früher am Abend will Pep Guardiola mit Manchester City mit einem Auswärtssieg in Brügge auf Platz zwei der Gruppe springen. Allerdings sind die Sky Blues gewarnt. So kam PSG im Spiel in Brügge nicht über ein 1:1 hinaus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Real Madrid will die Revanche gegen Donezk

Real Madrid will die Blamage im letzten Gruppenspiel gegen Sheriff Tiraspol vergessen machen und gegen Schachtar Donezk den zweiten Gruppensieg einfahren.

Doch gegen Schachtjor Donezk wird es alles andere als einfach, wie die Vergangenheit zeigt.

Bereits im vergangenen Jahr standen sich die beiden Teams in der Gruppenphase gegenüber. Real kam nicht über ein Remis und eine Auswärtsniederlage hinaus. Dieses Mal soll es anders laufen. Real braucht die Punkte im Kampf ums Weiterkommen.

Den nach wie vor thront Sheriff Tiraspol überraschend an der Spitze der Gruppe D. Im Auswärtsspiel bei Inter Mailand will der Vertreter aus Moldawien die Tabellenführung unbedingt verteidigen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In der Gruppe B kann Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool einen entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Im Duell mit Atlético Madrid könnten die Reds ihre Tabellenführung auf fünf Punkte ausbauen und dann etwas entspannter in die Rückspiele gehen.

Im Parallelspiel will der wiedererstarkte AC Mailand seine ersten Punkte in der Gruppe sammeln und im direkten Duell am FC Porto vorbeiziehen.

Paris Saint-Germain - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Paris: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Verratti, Gueye - Messi, Mbappe, Icardi

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Simakan, Orban - Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Forsberg

Champions League LIVE: So können Sie Paris - Leipzig live verfolgen:

Stream: DAZN

