Angriff auf Veganer: Uli Hoeneß von PETA und Schauspieler kritisiert

Uli Hoeneß hat es vorausgesehen - nach seinen Aussagen am Wochenende steht er in der Kritik.

„Das Problem ist, die sind ja militant. Wenn du die heute kritisierst, greifen sie dich an“, hatte Hoeneß am Wochenende in einem viel beachteten Interview bei Antenne Bayern gewettert.

„Hoeneß manövriert sich ins Abseits“

Und das entschieden: „Der Konsum von Fleisch und Milch steht, wie in zahlreichen Studien nachgewiesen wurde, in enger Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes“, erklärte Harald Ullmann, 2. Vorsitzender der Organisation, in einem Statement: „Uli Hoeneß wurde selbst schon wegen Herzproblemen behandelt und hat laut Medienberichten Bluthochdruck. Mit solchen Aussagen manövriert sich Hoeneß ins Abseits.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)