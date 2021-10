Battlefield 2042 Hazard Zone: Wird der Modus kostenlos?

Lange Zeit war es ziemlich still um den Spielmodus Hazard Zone in Battlefield 2042. Viele Gerüchte und nur wenig Offizielles rankten sich im Internet – bis jetzt.

Hazard Zone ist fester Bestandteil von Battlefield 2042

Könnte Hazard Zone Battlefields erster kostenloser Modus werden? Nein, aber woher kommt eigentlich diese Vermutung? In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder einige Leaks durch das Internet, dass Battlefield 2042 einen kostenlosen Modus enthalten könnte. Für viele Insider hätte Hazard Zone Sinn ergeben, um nicht hinter Battle-Royale-Konkurrenten wie Call of Duty: Warzone, Fortnite oder Apex Legends zu fallen.

Nicht bekannt ist, ob an den Leaks tatsächlich irgendetwas dran war und die Entwickler von Battlefield sich in den letzten Momenten umentschieden haben. Vielleicht hat es etwas mit der extremen Fan- und Spielerbasis der Battlefield-Reihe zu tun, dass kein Interesse besteht, einen kostenlosen Modus auf den Markt zu bringen. Schließlich machte die Community bisher fast jeden neuen Battlefield-Teil zu einem Erfolg. Diese Community zeigt sich nun – logischerweise – eher weniger begeistert. Aber am besten, ihr schaut euch den Trailer selber an: