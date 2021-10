THW Kiel: Sagosen und Weinhold fallen nach Corona-Impfdurchbrüchen aus

Corona trotz Impfung: Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel wird mindestens zwei Spiele auf seine Topstars Sander Sagosen und Steffen Weinhold verzichten müssen - die damit auch das Topspiel gegen Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg am Sonntag verpassen werden.

THW Kiel: Sagosen und Weinhold in Quarantäne

Das Duo fehlt damit dem THW sowohl in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr) gegen den ungarischen Titelträger Pick Szeged als auch am Sonntag (14.00 Uhr) gegen SC Magdeburg.